Ausblick: NextNav gewährt Anlegern Blick in die Bücher

NextNav wird sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,155 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,480 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 23,33 Prozent auf 0,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,475 USD, gegenüber -1,420 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 3,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch