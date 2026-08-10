NextNav Aktie 114572674 / US65345N1063
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: NextNav gewährt Anlegern Blick in die Bücher
NextNav wird sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,155 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,480 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 23,33 Prozent auf 0,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,475 USD, gegenüber -1,420 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 3,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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