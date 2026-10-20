Ausblick: NextEra Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NextEra Energy stellt am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

14 Analysten schätzen, dass NextEra Energy für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,18 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll NextEra Energy 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 8,56 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 18,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte NextEra Energy 7,24 Milliarden USD umsetzen können.

Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,03 USD, gegenüber 3,30 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 30,80 Milliarden USD im Vergleich zu 26,53 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch