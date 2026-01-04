Ausblick: NEXTAGE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NEXTAGE wird am 05.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 52,17 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NEXTAGE ein EPS von 13,15 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll NEXTAGE 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 166,56 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte NEXTAGE 151,37 Milliarden JPY umsetzen können.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 151,92 JPY je Aktie, gegenüber 99,90 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 637,86 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 552,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch