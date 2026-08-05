Nexstar Media Group Aktie 1446707 / US65336K1034
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Nexstar Media Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nexstar Media Group lässt sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nexstar Media Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 5,98 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nexstar Media Group noch ein Gewinn pro Aktie von 3,06 USD in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 60,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,23 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Nexstar Media Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,97 Milliarden USD aus.
Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 33,49 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,00 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 7,80 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,95 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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