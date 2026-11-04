Ausblick: Nexstar Media Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nexstar Media Group stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 8,08 USD je Aktie gegenüber 2,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Nexstar Media Group nach den Prognosen von 7 Analysten 2,07 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 72,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,20 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 31,48 USD, gegenüber 3,00 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 7,81 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,95 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net