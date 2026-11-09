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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: NEXON stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
NEXON wird am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,136 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 0,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 805,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 805,3 Millionen USD umgesetzt.
16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,805 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,770 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,23 Milliarden USD, gegenüber 3,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu NEXON Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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