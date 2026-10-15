Nexam Chemical Aktie 20938654 / SE0005101003
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15.10.2026 07:01:06
Ausblick: Nexam Chemical veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Nexam Chemical wird am 16.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,020 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,050 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 7,69 Prozent auf 49,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,060 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,190 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 210,0 Millionen SEK, gegenüber 192,3 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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