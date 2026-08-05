Ausblick: NewtekOne zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NewtekOne lädt am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,470 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 9,62 Prozent verringert. Damals waren 0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 75,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 28,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 104,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,36 USD je Aktie, gegenüber 2,18 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 321,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 322,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch