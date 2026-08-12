NEWSMA b Aktie 142239792 / US65250K1051
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: NEWSMAX B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
NEWSMAX B wird sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,030 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,580 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 48,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 4,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,4 Millionen USD in den Büchern standen.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,065 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,810 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 213,4 Millionen USD, gegenüber 189,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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