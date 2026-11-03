Ausblick: News legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

News wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen, dass News für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,260 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,27 Milliarden USD – ein Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem News 2,14 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD, gegenüber 1,03 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 9,41 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,03 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net