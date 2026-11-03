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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: News legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
News wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten schätzen, dass News für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,260 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,27 Milliarden USD – ein Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem News 2,14 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD, gegenüber 1,03 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 9,41 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,03 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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