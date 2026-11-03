Ausblick: News B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

News B wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass News B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,200 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll News B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,27 Milliarden USD im Vergleich zu 2,14 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,32 USD, gegenüber 1,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 9,42 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,03 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net