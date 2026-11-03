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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: News B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
News B veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,368 AUD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei News B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 AUD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll News B in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 2,05 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,21 Milliarden AUD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,28 Milliarden AUD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,88 AUD im Vergleich zu 1,51 AUD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 13,39 Milliarden AUD, gegenüber 13,32 Milliarden AUD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
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Analysen zu News Corp (B)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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