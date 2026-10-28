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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Newpark Resources legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Newpark Resources wird am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,123 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,27 Prozent auf 76,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Newpark Resources noch 68,8 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,553 USD, gegenüber 0,450 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 319,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 277,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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