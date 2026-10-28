Ausblick: Newmark Group A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Newmark Group A wird am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,471 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 952,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 906,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,91 USD im Vergleich zu 0,680 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,80 Milliarden USD, gegenüber 3,32 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch