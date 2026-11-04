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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: NewLake Capital Partners informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
NewLake Capital Partners veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,287 USD. Dies würde einer Verringerung von 10,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem NewLake Capital Partners 0,320 USD je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll NewLake Capital Partners nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 11,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,6 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD, gegenüber 1,25 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 47,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 51,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu NewLake Capital Partners Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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