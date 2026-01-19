Ausblick: Newgen Software Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Newgen Software Technologies lädt am 20.01.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,49 INR. Im Vorjahresquartal waren 6,36 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,90 Prozent auf 4,04 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,81 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 24,42 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 22,53 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 16,59 Milliarden INR, gegenüber 14,87 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch