|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Neway Valve (Suzhou) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Neway Valve (Suzhou) wird am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,621 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 0,16 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,620 CNY je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 8,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 2,38 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,20 Milliarden CNY umgesetzt.
Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,38 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,10 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 9,03 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 7,73 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Neway Valve (Suzhou) Co Ltd (A)
|
29.10.26
|Ausblick: Neway Valve (Suzhou) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.26
|Erste Schätzungen: Neway Valve (Suzhou) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.08.26
|Ausblick: Neway Valve (Suzhou) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.08.26
|Erste Schätzungen: Neway Valve (Suzhou) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Neway Valve (Suzhou) Co Ltd (A)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI etwas fester -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigt sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgibt. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.