Neway CNC Equipment Aktie 113465094 / CNE100005063
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19.10.2026 07:01:06
Ausblick: Neway CNC Equipment (Suzhou) A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Neway CNC Equipment (Suzhou) A lädt am 20.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,114 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Neway CNC Equipment (Suzhou) A 0,120 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 13,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 685,5 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 791,6 Millionen CNY umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,593 CNY je Aktie, gegenüber 0,480 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,65 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 2,89 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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