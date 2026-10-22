Ausblick: New Residential Investment zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

New Residential Investment wird am 23.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,494 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte New Residential Investment ein EPS von 0,350 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,47 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 9,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,33 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,29 USD, gegenüber 1,04 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 5,85 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,69 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch