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17.11.2026 07:01:06
Ausblick: New Jersey Resources öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
New Jersey Resources wird am 18.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,112 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll New Jersey Resources mit einem Umsatz von insgesamt 340,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 341,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,38 Prozent verringert.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,58 USD, gegenüber 3,33 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 2,23 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,03 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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