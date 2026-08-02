Ausblick: New Jersey Resources öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

New Jersey Resources wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,066 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte New Jersey Resources -0,150 USD je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll New Jersey Resources in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,63 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 342,1 Millionen USD im Vergleich zu 323,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,60 USD je Aktie, gegenüber 3,33 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,21 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch