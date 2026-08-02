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02.08.2026 07:01:06

Ausblick: New Jersey Resources öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

New Jersey Resources
51.00 EUR -0.97%
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New Jersey Resources wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,066 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte New Jersey Resources -0,150 USD je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll New Jersey Resources in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,63 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 342,1 Millionen USD im Vergleich zu 323,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,60 USD je Aktie, gegenüber 3,33 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,21 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

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