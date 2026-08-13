New Era Helium Aktie 140601721 / US64428N1090
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: New Era Helium präsentiert Quartalsergebnisse
New Era Helium wird am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,085 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei New Era Helium noch ein Verlust pro Aktie von -0,210 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 138,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,430 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,040 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,8 Millionen USD, gegenüber 0,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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