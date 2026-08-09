Neurosearch A-S Bearer and-or registered Shs Aktie 47685860 / DK0061141215
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Neurosearch A-S Bearer and-or registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Neurosearch A-S Bearer and-or registered wird am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,15 DKK gegenüber 1,47 DKK im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,74 Prozent auf 3,19 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,86 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 15,75 DKK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 9,93 DKK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,26 Milliarden DKK umgesetzt werden sollen, gegenüber 11,38 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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