Ausblick: NeuroPace zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NeuroPace wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,109 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 0,91 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,110 USD je Aktie erzielt worden waren.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 27,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 0,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,554 USD im Vergleich zu -0,660 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 100,3 Millionen USD, gegenüber 100,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net