Ausblick: Neuraxis präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Neuraxis öffnet am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,210 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,50 Prozent erhöht. Damals waren -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 2,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 159,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 0,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,760 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,950 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 8,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 3,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net