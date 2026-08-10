Ausblick: Neuraxis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Neuraxis gibt am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,320 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 124,72 Prozent auf 2,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Neuraxis noch 0,9 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,680 USD aus. Im Vorjahr waren -0,950 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 9,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 3,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch