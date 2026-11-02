Ausblick: Neuland Laboratories öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Neuland Laboratories präsentiert am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 33,84 INR. Dies würde einer Verringerung von 55,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Neuland Laboratories 75,49 INR je Aktie vermeldete.

Neuland Laboratories soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,14 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 359,83 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 283,71 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 24,10 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 19,99 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net