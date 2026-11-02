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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Neuland Laboratories öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Neuland Laboratories präsentiert am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 33,84 INR. Dies würde einer Verringerung von 55,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Neuland Laboratories 75,49 INR je Aktie vermeldete.
Neuland Laboratories soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,14 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 359,83 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 283,71 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 24,10 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 19,99 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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