Ausblick: Netskope A präsentiert Quartalsergebnisse

Netskope A wird am 02.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,068 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Netskope A noch -0,240 USD je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll Netskope A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 214,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 16 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 170,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 25,45 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,179 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,710 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 881,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 709,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch