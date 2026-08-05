NetScout Systems Aktie 847783 / US64115T1043
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: NetScout Systems zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
NetScout Systems wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,383 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,050 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 196,2 Millionen USD – ein Plus von 5,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NetScout Systems 186,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,72 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 902,4 Millionen USD, gegenüber 859,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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