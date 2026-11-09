Ausblick: Netlist öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Netlist stellt am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,600 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Netlist -0,020 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 630,76 Prozent auf 308,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,870 USD, gegenüber -0,090 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 738,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 188,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net