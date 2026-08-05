NETGEAR Aktie 1134041 / US64111Q1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: NETGEAR stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NETGEAR wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,013 USD je Aktie gegenüber -0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 157,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 7,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 171,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,200 USD je Aktie, gegenüber -0,630 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 670,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 700,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu NETGEAR Inc.
|
05.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier NETGEAR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NETGEAR von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Ausblick: NETGEAR stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier NETGEAR-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NETGEAR von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
22.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier NETGEAR-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in NETGEAR von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: NETGEAR präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Ende des Montagshandels (finanzen.ch)
|
20.07.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel NETGEAR-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NETGEAR von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu NETGEAR Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.