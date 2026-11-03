Ausblick: NETGEAR mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NETGEAR wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,050 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 170,0 Millionen USD – ein Minus von 7,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NETGEAR 184,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,285 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,630 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 679,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 700,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net