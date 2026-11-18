|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Netease gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Netease präsentiert in der am 19.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,81 HKD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,92 HKD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite soll Netease 18 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 35,31 Milliarden HKD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Netease 30,99 Milliarden HKD umsetzen können.
33 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,31 HKD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 11,37 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 37 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 140,87 Milliarden HKD, gegenüber 122,15 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Netease Inc Registered Shs Reg S
|
18.11.26
|Ausblick: Netease gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
19.08.26
|Ausblick: Netease gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
20.05.26
|Ausblick: Netease informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Netease Inc Registered Shs Reg S
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX etwas stärker erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit einer poisitiven Eröffnung erwartet. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.