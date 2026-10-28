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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Netcompany Group A-S Bearer and-or registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Netcompany Group A-S Bearer and-or registered öffnet am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Netcompany Group A-S Bearer and-or registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,71 DKK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,440 DKK je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,28 Prozent auf 2,35 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel hatte Netcompany Group A-S Bearer and-or registered noch 2,17 Milliarden DKK umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 18,08 DKK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,48 DKK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 9,65 Milliarden DKK, gegenüber 7,89 Milliarden DKK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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