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Net 1 Ueps Technologies Aktie 2172492 / US64107N2062

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08.09.2026 07:01:06

Ausblick: Net 1 Ueps Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Net 1 Ueps Technologies
3.92 EUR 0.00%
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Net 1 Ueps Technologies wird am 09.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,090 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 41,37 Prozent auf 98,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 168,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,351 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,140 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,66 Milliarden USD, gegenüber 659,7 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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