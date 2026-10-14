Nestle India Aktie 131805323 / INE239A01024
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14.10.2026 07:01:06
Ausblick: Nestle India zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nestle India stellt am 15.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 5,26 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,86 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
22 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 67,41 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 19,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56,44 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 35 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 21,53 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 18,15 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 39 Analysten im Schnitt von insgesamt 268,50 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 231,13 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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