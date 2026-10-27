Ausblick: Neogenomics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Neogenomics wird am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,055 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Neogenomics ein EPS von -0,210 USD je Aktie vermeldet.

Neogenomics soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 206,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 187,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,187 USD je Aktie, gegenüber -0,840 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 805,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 727,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch