Ausblick: Nelnet stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nelnet wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 1,83 USD gegenüber 2,88 USD im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 23,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 555,3 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Nelnet für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 427,4 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 7,42 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 11,58 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,67 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net