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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nelnet stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Nelnet wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 1,83 USD gegenüber 2,88 USD im Vorjahresquartal.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 23,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 555,3 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Nelnet für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 427,4 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 7,42 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 11,58 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,67 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nelnet Inc.
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21.10.26
|Erste Schätzungen: Nelnet öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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06.05.26
|Ausblick: Nelnet öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nelnet Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
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