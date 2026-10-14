NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235
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14.10.2026 07:01:06
Ausblick: NEL ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
NEL ASA öffnet die Bücher – was Analysten in Aussicht stellen.
NEL ASA öffnet am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,063 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,050 NOK je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 202,2 Millionen NOK aus – eine Minderung von 33,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NEL ASA einen Umsatz von 303,4 Millionen NOK eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,315 NOK im Vergleich zu -0,700 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 729,0 Millionen NOK, gegenüber 963,1 Millionen NOK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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