Nektar Therapeutics Registered Shs Aktie 145670126 / US6402683063
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Nektar Therapeutics Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nektar Therapeutics Registered wird sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -1,971 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nektar Therapeutics Registered noch -2,950 USD je Aktie verloren.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 10,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -8,950 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -9,730 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 41,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 55,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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