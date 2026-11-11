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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nektar Therapeutics Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Nektar Therapeutics Registered veröffentlicht am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -2,069 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,870 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Nektar Therapeutics Registered 15 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 10,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 12,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nektar Therapeutics Registered 11,8 Millionen USD umsetzen können.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -8,084 USD je Aktie, gegenüber -9,730 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 41,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 55,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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