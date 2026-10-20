Nederman Aktie 41751860 / SE0011204510
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Nederman gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Nederman wird am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,72 SEK je Aktie gegenüber 2,27 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,42 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,43 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,00 SEK, während im vorherigen Jahr noch 7,80 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,62 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 5,78 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.ch
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