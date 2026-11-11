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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nebius zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Nebius wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,724 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nebius noch -0,470 USD je Aktie verloren.
17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 520,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 146,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Nebius für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 907,2 Millionen USD aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,973 USD je Aktie, gegenüber 0,340 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 3,35 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 529,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Nebius am 11.11.2026
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