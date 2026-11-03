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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: NCR ATMCo LLC Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
NCR ATMCo LLC Registered gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,19 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NCR ATMCo LLC Registered ein EPS von 0,340 USD je Aktie vermeldet.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,14 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 1,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,80 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,14 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,47 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,35 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu NCR ATMCo LLC Registered Shs When Issued
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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