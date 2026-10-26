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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: NBT Bancor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
NBT Bancor wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,09 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,83 Prozent erhöht. Damals waren 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 19,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 193,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 241,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,18 USD, gegenüber 3,33 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 759,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 906,3 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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