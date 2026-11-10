Ausblick: Nayax legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nayax wird am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,130 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Nayax ein EPS von 0,320 ILS je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 134,4 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 350,6 Millionen ILS im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,432 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,31 ILS vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 519,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,38 Milliarden ILS in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net