Navios Maritime Partners LP Partnership Units Aktie 47652589 / MHY622674098
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Navios Maritime Partners LP Partnership Units zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Navios Maritime Partners LP Partnership Units wird am 20.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Navios Maritime Partners LP Partnership Units im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,35 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,34 USD je Aktie gewesen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 361,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 10,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 327,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 17,31 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,59 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,44 Milliarden USD, gegenüber 1,34 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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