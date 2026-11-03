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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Navient legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Navient stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,127 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Navient noch -0,870 USD je Aktie verloren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Navient in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 81,88 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 144,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 800,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,785 USD im Vergleich zu -0,810 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 587,5 Millionen USD, gegenüber 3,20 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Navient Holdings Inc Registered Shs
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07:01
|Ausblick: Navient legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Navient Holdings Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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