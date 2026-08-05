Navient Aktie 24150322 / US63938C1080
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Navient legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Navient wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,199 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Navient 0,130 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 82,27 Prozent auf 142,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Navient noch 806,0 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,714 USD aus. Im Vorjahr waren -0,810 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 595,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 3,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Navient Corp
|
05.08.26
|Ausblick: Navient legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Navient vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Navient gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Navient stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Navient Corp
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.