Nava a Aktie 149062937 / US6391931010
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08.09.2026 07:01:06
Ausblick: Navan A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Navan A veröffentlicht am 09.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,041 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Navan A ein EPS von -0,160 USD je Aktie vermeldet.
13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 28,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 172,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 220,5 Millionen USD aus.
12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,254 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,600 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 911,3 Millionen USD, gegenüber 702,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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